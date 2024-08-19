Тедеев: «Кто сказал, что мы отдали инициативу, это ваше мнение»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Что случилось? Активное начало в первые 10-15 минут, забили гол и потом отдали инициативу, или «Рубин» забрал ее?

- Кто сказал, что мы ее отдали? Это ваше мнение. В данной ситуации я такого не заметил. Просто когда команда забивает гол, нужно какое-то время, чтобы осознать, что происходит. В данной ситуации какая была инициатива у «Рубина» в принципе? Может быть, были какие-то моменты у наших ворот, в чем она выражалась? Я во всяком случае этого не видел.

- Контролировали мяч в конце первого тайма, немного вас зажали ближе к штрафной площади.

- Следующий вопрос какой у вас?

- Второй тайм, минимальное количество моментов. С чем это было связано?

- С тем, что хорошо играл «Рубин», но моменты были при этом. Подходов было достаточно много и острых моментов достаточно, чтобы забить хотя бы один мяч, но не сложилось. От многих факторов это зависит. Но «Рубин» - одна из самых организованных команд лиги. Поэтому у нее сегодня получилось играть организованно. Наверное, они победили, с чем я их и поздравляю.

- На ваш взгляд, могло сказаться достаточно раннее начало для Самарской области? Потому что болельщиков было меньше, и вы не получили ту дозу эмоций, которую хотели бы.

- Возможно. Я за это не могу отвечать, за назначение матчей, за составление календаря, как это строится и так далее. Этот вопрос не ко мне, я понятия не имею, что. Конечно, надо к болельщикам относиться с уважением, потому что на самом деле кто-то из них просто не успел приехать с работы, особенно добраться из Тольятти в Самару для того, чтобы посмотреть матч. За полчаса добраться невозможно. Рабочий день заканчивается в 6 часов.