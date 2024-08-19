«Химки» ведут переговоры по легионеру «Балтики» Диего Луне. Об этом в своём телеграм-канале пишет инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, калининградский клуб планирует выручить за свой актив в разы больше, чем на него было потрачено (а это 250 тыс. евро).

Луна – 24-летний венесуэльский центральный защитник. В «Балтике» он оказался лишь минувшей зимой. С клубом, тогда ещё выступавшим в РПЛ, Диего подписал контракт на три с половиной года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в самом расцвете сил в 800 тыс. евро.

«Балтика» по итогу прошлого сезона вылетела из РПЛ. Сейчас клуб не впечатляет результатами в Мелбет-Первой лиге, грядут тренерские изменения.