Даку: «За 10 дней в цикле у меня была только одна тренировка в общей группе, а всё остальное - лечение»

Лучший футболист встречи «Акрон» - «Рубин» Мирлинд Даку для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Тяжело складывался матч, хотя в концовке первого тайма завладели инициативой. О чем разговаривали в перерыве? Как удалось додавить «Акрон» и перевернуть игру?

- Да, мы знали, что предстоит непростая игра. Всю неделю мы готовились к сопернику, изучали и знали, что игра будет непростой, потому что соперник играет с предельной мотивацией. Команда «Акрон» вышла в Премьер-лигу и играет предельно мотивированно. Знали, что будет непростой матч и с той же мотивацией играли мы, когда тоже вновь вернулись в Премьер-лигу. Что касается разговора в перерыве, мы сказали, что нужно сохранять спокойствие, больше играть с мячом. По владению мы выглядели достаточно хорошо во втором тайме. Да, матч получился тяжелым, в том числе и для меня, потому что никто не знает, но за 10 дней в цикле по сути у меня была только одна тренировка в общей группе, а все остальное - лечение. Была действительно усталость. Я очень рад, что матч так сложился, что мы перевернули игру, что я забил гол, и что слава всевышнему, что мы победили. Может быть, он вознаградил меня за то, что я преодолел это повреждение и старался максимально помочь команде.

- Эпизод с первым забитым мячом, когда Константин Савичев срезал в свои, это был удар или прострел?

- Это был сильный прострел в надежде, что либо кто-то из наших замкнет, либо мяч срежется от ноги соперника. Собственно, так и получилось. На самом деле всегда, когда идет подача из этой зоны, очень непросто обороняющейся команде, потому что дефицит времени.