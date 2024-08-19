Все очки «Рубина» в новом сезоне РПЛ – волевые

Вечером понедельника казанский «Рубин» гостил у «Акрона» в Самаре и под конец поединка смог увезти домой победу – 2:1. Решающий гол в составе команды из Татарстана оформил албанский страйкер Мирлинд Даку.

Как сообщает Opta Sports, все семь очков «Рубина» в новом сезоне набраны волевым образом. То есть в каждом из матчей «Рубин» уступал в счёте, но в конце смог взять очки.

Напомним, всего в новом сезоне у «Рубина» победа над «Пари НН» (4:2), поражение от «Зенита» (0:4), затем поражение от «Химок» (2:3) и ничья с «Ростовом» (1:1).

В шестом туре «Рубин» примет дома махачкалинское «Динамо».

Как «Рубину» удалось оставить «Акрон» без очков