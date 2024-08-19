В махачкалинском «Динамо» ответили на вопрос о Хабибе на домашних играх

В махачкалинском «Динамо» высказались по поводу появления легенды UFC Хабиба Нурмагомедова на домашних матчах команды.

«Пока неизвестно, когда Хабиб посетит матч», - сказал гендир клуба Шамиль Газизов для «Матч ТВ».

Тем не менее, Газизов отметил хорошую посещаемость стадиона клуба в Каспийске, которая варьируется от семи до 10 тыс. человек.

«Спасибо болельщикам, что они нас поддерживают. У нас тут радостная и спокойная обстановка», - добавил функционер.

Напомним, что вечером понедельника в Махачкале местное «Динамо» и грозненский «Ахмат» завершают пятый тур Российской премьер-лиги. Текстовую трансляцию события проводит наш портал. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени!