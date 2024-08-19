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Адиев: «На днях уже будет официальное объявление по Агаларову»

19 Августа 2024 • 20:15 Комментировать
Динамо Махачкала
0:0
Ахмат
1 3.15 X 3.15 2 2.45
2-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- С какими чувствами вы вновь на этом стадионе после той поры «Анжи» Махачкала прибыли сюда?

- Конечно, арена для меняя не чужая, и Дагестан для меня не чужой. Я вырос здесь как футболист, состоялся. И первые шаги тренера в Премьер-лиге я в легендарном нашем клубе «Анжи» в Дагестане провел. Поэтому для меня это особые чувства, особая арена, публика своя, всё близкое и родное. Но на сегодняшний день я главный тренер «Ахмата». Конечно, все мои мысли связаны именно с предстоящей игрой моей команды.

- Как раз не могу не спросить. У обеих команд пока что не самое удачное начало чемпионата, нет даже ни одной победы. Это усиливает момент кавказского дерби то, что команды находятся внизу таблицы и будут биться за продвижение вперед?

- Конечно, это накладывает определенный отпечаток, потому что обе команды жаждут одержать первую победу в лиге. Понятно, что и болельщики подогревают интерес. Со всех сторон есть определенное давление. Я люблю говорить своим футболистам - мы должны от этого давления получать определенное удовольствие. Если мы находимся под таким давлением, значит что-то особенное делаем.

- Отсутствует в заявке Гамид Агаларов. Ходят слухи, что вот-вот состоится его переход как раз таки в «Динамо» Махачкала. Можно ли это как-то прокомментировать? В частности почему Бернард Бериша в запасе начинает матч?

- Клубы согласовывают последние детали по Гамиду. Я думаю, на днях уже будет официальное объявление. Но на сегодняшний день еще не все до конца договорено, поэтому смотрим и ждем. Что касается Бернарда, он предыдущую игру в Краснодаре выходил с первых минут у нас. На этой позиции есть определенная ротация. Тот же Лечи Садулаев. Там он сыграл, здесь Лечи выходит. Это для нашей команды нормальная практика.

- Садулаев попал в расширенный список сборной России, объявленный Карпиным. Как-то его поздравили? Может быть, он сам приободрился?

- Сегодня игра у него, посмотрим, приободрился он или нет. Он не в первый раз попадает в сборную, здесь какого-то такого большого фактора для него нету. Он уже и дебютировал в сборной, для него это в принципе уже такая рабочая ситуация.

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Магомед Адиев Ахмат Гамид Агаларов ещё теги

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