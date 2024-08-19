Московский ЦСКА не планирует расставаться со своим легионером обороны Дугласом Келлвеном. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

К бразильцу есть серьёзный интерес от «Фламенго», однако «армейцы» дали понять, что видят футболиста в своем составе, и только очень заманчивое предложение может заставить их передумать.

Напомним, что Келлвен присоединился к ЦСКА чуть менее года назад. Футболисту 23 года, он является воспитанником «Гуарани» и «Атлетико Паранаэнсе». Основное амплуа игрока «армейцев» - правый защитник, однако сыграть он может и повыше – на правом фланге полузащиты.