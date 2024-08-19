Биджиев: «Очень важный матч для нас, настроение, естественно, боевое»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Первое кавказское дерби в этом году. Высшая лига, с каким настроением команда подошла? Настолько это братские команды друг для друга. Вы как никто другой знаете историю встреч кавказских команд.

- Безусловно, вы правы. Это кавказское дерби. «Ахмат» - очень опытная команда, очень хорошая команда. Мы ближайшие соседи и впервые встречаемся в Премьер-лиге. Конечно, очень важный матч для нас. Настроение, естественно, боевое. Готовимся очень серьезно, как и к каждому матчу.

- Не могу не спросить. В свете того, какая сейчас аура окружает команду, как будто судейские ошибки валятся одна за другой. Как-то это действует на ребят? Может быть, вы как главный тренер с этим пытаетесь работать и освободить их от этих мыслей?

- Конечно, полностью абстрагироваться от этих мыслей невозможно, но в целом я считаю, что нам удалось снизить негативный эффект, чтобы это не сильно воздействовало на психику. Стараемся работать, не обращая внимание на то, что происходит с судейством во время матча.

- Та тема, которая муссируется в прессе, что якобы вот-вот состоится переход Агаларова. Как-то это можно прокомментировать сейчас? И отдельно первое включение на матч чемпионата в основной состав Абакара Гаджиева.

- То, что касается Гамида Агаларова, пока ничего официально не подписано, поэтому нет смысла что-то комментировать. Абакар Гаджиев - я его знаю давно со второй лиги, знаю его потенциал. Сейчас он в хорошей форме, поэтому заслуженно завоевал место в составе и выходит в основе.