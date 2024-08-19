Назван самый бьющий игрок сезона РПЛ – он играет в «Акроне»

Любопытной статистикой делится Opta Sports. По итогу матча «Акрон» - «Рубин» (1:2) в рамках пятого тура РПЛ полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев суммарно набрал уже 20 ударов по воротам соперников в новом сезоне. Только один игрок, форвард Роналдо из «Ростова» пробил столько же раз.

А в матче непосредственно с «Рубином» Бакаев смог пробить по воротам соперника пять раз, но ни один из ударов не завершился голом.

Напомним, что «Акрон» в прошедшей понедельничной игре открыл счёт первым, однако пропустил два гола после старта второго тайма. Автором решающего гола «Рубина» стал Мирлинд Даку.

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