В понедельник тольяттинский «Акрон» принимал дома в Самаре гостей из Казани – «Рубин». «Рубиновым» удалось увезти домой победу (2:1). Решающий гол поединка оформил албанский голеадор «Рубина» Мирлинд Даку, которого после финального свистка и признали лучшим игроком матча.

Ранее мы сообщали, что Даку не забил лишь в одном мачте из пяти в этом сезоне, в которых он выходил на поле. Также Мирлинд стал лучшим в «Рубине» игроком как минимум в 2009 года, который достиг отметки в 20 голевых действий. Форвард является игроком национальной сборной Албании и ездил на Евро-2024 в Германию этим летом.

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