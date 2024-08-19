Сенников: «Работа Галактионова уже видна абсолютно во всём»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о Михаиле Галактионове, главном тренере столичного «Локомотива».

«Его работа видна уже абсолютно во всём, он доказал, что является специалистом высокого уровня. В историю клуба, полагаю, он свое имя еще не вписал, но после его прихода в клубе есть стабильность», - говорит Сенников с «Матч ТВ».

В качестве аргументов эксперт привёл отсутствие «сумасшедшей» ротации, а также приход новых лиц и приятные результаты.

Напомним, что «Локо», несмотря на потерю лидеров летом, приятно удивляет на старте нового сезона. В минувшие выходные команда добыла три очка в дерби с ЦСКА и идёт на третьем месте с 12 баллами в копилке.