Даку быстрее всех в «Рубине» достиг отметки в 20 голевых действий

Вечером понедельника Мирлинд Даку в очередной раз принёс казанскому «Рубину» очки. «Рубиновые» в рамках пятого тура гостили у «Акрона» в Самаре и увезли волевую победу – 2:1. Даку забил решающий гол почти в самом конце матча.

Как сообщает Opta Sports, Даку быстрее всех в «Рубине» добрался до отметки в 20 баллов по системе гол+пас. В 33 матчах за клуб он оформил 14 голов и сделал шесть голевых передач.

Предыдущим рекордсменом «Рубина» по голевым действиям был израильский полузащитник Бибрас Натхо. Отметки в 20 результативных действий он достиг в 48 матчах за «Рубин».

Больше подробностей о вечерней игре «Акрона» и «Рубина» - здесь.