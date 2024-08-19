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Они вышли играть за Тольятти: три футболиста, из-за которых «Рубин» мог проиграть «Акрону»

19 Августа 2024 • 19:37 Комментировать
Акрон
1:2
Рубин
окончен

Ставим оценки футболистам Рашида Рахимова

Победа 2:1, но «Рубин» сподобился только на один гол. Так бывает. Казанцам вообще повезло увезти очки из Самары, за всю активность в атаке они по традиции говорят спасибо Мирлинду Даку. Неплохо смотрелись и Вада с Иву, добывшие с албанцем эти три очка. А кто сплоховал?

Давайте разбираться, из-за кого же «Рубин» мог даже проиграть в Самаре. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Рашида Рахимова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Акрон1:2Рубин
(1:0) Палиенко Максим9'  
  55'Савичев Константин (1:1)
  90'Даку Мирлинд (1:2)
Волков СергейСавичев КонстантинДимоски БоянЭсковаль РодригоПауло Витор IIIПалиенко Максим 60' (Кузьмин Максим ( 60') Лончар СтефанДжурасович АлексаБакаев Солтмурад 77' (Эсанов Шерзод ( 77') Данилин Кирилл 77' (Грибов Сергей ( 77') Тимошенко Иван 60' (Тавареш Жилсон ( 60')
Запасные: Баранок НикитаПестряков ДмитрийБокоев МаратМосквичёв ВладимирДмитриев АрсенийХубулов ВладимирВасютин АлександрБардыбахин Вячеслав
Ставер ЕвгенийГрицаенко АлексейТесленко Егор 80' (Нижегородов Константин ( 80') Вуячич Игор  67'Кабутов ДмитрийБезруков Руслан 80' (Иванов Олег ( 80') Иву УгочуквуВада ВалентинЧумич Никола 89' (Шабанхаджай Дардан ( 89') Юкич Александар 30' (Зотов Александр ( 30') Даку Мирлинд  90'
Запасные: Йочич БогданРожков ИльяАпшацев МаратЛомовицкий АлександрНигматуллин АртурКузнецов ДаниилАшурматов РустамКорец Никита
19 августа. Стадион "Солидарность Арена".
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «АКРОН» – «РУБИН»

РУСЛАН БЕЗРУКОВ – 4,0. Левый фланг «Рубин» проиграл вчистую – Данилин создавал оттуда всю остроту, Палиенко сместился слева, когда забивал гол, весь матч отлично подключался Константин Савичев.

А что же Руслан? Он разрывался на пару с Юкичем и за 80 минут не успел нигде. Нет ни подач опасных, ни ударов, подключения Савичева Безруков тоже все проспал.

АЛЕКСЕЙ ГРИЦАЕНКО – 3,5. Продолжаем идти по правому флангу «Акрона» и находим Грицаенко, который был левым центральным в тройке защитников. Ну и дуэль с Палиенко Алексей откровенно провалил.

Если «второй этаж» он снял три раза из трёх, то внизу его дважды обыграли, дважды за три единоборства оттеснили от мяча. Палиенко как раз Грицаенко развернул, забивая быстрый гол.

НИКОЛА ЧУМИЧ – 3,0. Матч начался с нереализованного момента. Вада идеально подал на Чумича, а то осталось только кивнуть в ворота – и «Рубин» бы избежал всей нервотрёпки. Но Никола не попал и матч пошёл наперекосяк. У него.

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За 89 минут центральный полузащитник отдал 7 (!) точных передач, совершил 15 потерь и 4 раза неудачно пошёл в дриблинг. Естественно, ситуацию он ни разу не обострил. И как Рахимов оставил его на весь матч? Загадка.

Худший игрок матча
Никола Чумич Руслан Безруков Алексей Грицаенко Другой, напишу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Акрон

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