Даку не забил лишь в одном матче нового сезона из пяти

Главная звезда казанского «Рубина», албанский форвард Мирлинд Даку в очередной раз отметился голом. Вечером 19 августа в игре против «Акрона» он поразил ворота новичка Премьер-лиги под самый занавес основного времени встречи.

Любопытно, что лишь в одном из пяти матчей нового сезона, в которых Мирлинд выходил на поле за «Рубин», он не отличался. Было это в игре против «Зенита» (0:4) во втором туре. В остальных Мирлинд хотя бы раз да огорчал соперника.

Если взять шире и рассмотреть ещё и прошлый сезон, то статистика у Даку и вовсе вырисовывается безумная – девять голевых матчей РПЛ из последних 11.