«Акрон» забил быстрый гол, автогол, пропустил на 90-й минуте и проиграл «Рубину» в Самаре

«Акрон» и «Рубин» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч пятого тура РПЛ состоялся 19 августа на стадионе «Самара Арена».

«Акрон» своим клиентом сделал «Факел» - над воронежцами тольяттинцы одержали первую в истории победу в РПЛ, их же впервые переиграли на групповом этапе Кубка России. А вот с «Рубином» они провели пока самый неудачный матч этого сезона – 0:4 получили от Казани в рамках группового этапа Кубка России всего три недели назад. Теперь эти же команды играли в РПЛ.

И «Рубин» вновь решил «покарать» тольяттинцев, начав очень бодро. Первая же подача от угла поля нашла Чумича, а тот без помех кивнул в сторону ближней штанги. Чуть-чуть не попал. Потом он же бил из-за пределов штрафной площади, направив мяч рядом со штангой. «Акрон» от такой наглости немного обомлел, но в то же время она взбодрила хозяев. Решили они ввязаться в открытый обмен ударами и преуспели в этом.

Сначала Данилин ушёл от опекуна по правой бровке и подал на дальний угол, откуда Бакаев пробил в защитника. Казалось, что атака завершилась, но мяч отскочил точно к Палиенко, который ловко развернулся и пальнул точно в угол ворот – 1:0. Продолжил давление «Акрон», вновь воспользовавшись активностью Данилина. Кирилл справа пробил/прострелил в направлении дальнего угла, из суматохи случил кикс, однако Ставер справился с ситуацией.

А «Рубин» будто выключили. Ещё и травма Юкича видоизменила состав. «Акрон» же пытался решить, пока соперник поплыл. Опять же гиперактивный Данилин выпилил диагональ с фланга, Бакаев набежал и с пяти метров расстреливал голкипера, но умудрился попасть точно в Ставера. Не дожал своего соперника «Акрон», не дожал. Но забил ещё раз.

Вот только удар результативный состоялся по своим воротам. Даку сильно прострелил с правого фланга, Савичев бежал к эпизоду и просто не сумел увернуться от мяча – 1:1. А рядом с Константином вообще никого не было. При равном счёте силы покинули уже обе команды, «Акрон» и «Рубин» будто негласно согласились на ничью.

И вот, когда концентрация совсем провала, своё слово сказал профессионал. Мирлинд Даку на 90-й минуте замкнул подачу от угла поля после ошибки Волкова на выходе – 1:2. Шесть минут арбитры проверяли легитимность гола, в итоге оставив его засчитанным. Волевая победа «Рубина» в Самаре.