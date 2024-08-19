Агаларов не попал в заявку «Ахмата» на матч с махачкалинским «Динамо»

Вечером 19 августа завершат пятый тур Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Любопытен факт, что форвард «Ахмата» Гамид Агаларов не попал в заявку своего клуба, нет игрока даже на скамейке запасных в распоряжении Магомеда Адиева.

Всё идёт к тому, что Агаларов, как и сообщали ранее СМИ и инсайдеры, сменит клубную прописку. Перейти Гамид, по информации источников, должен как раз в махачкалинское «Динамо». Иван Карпов сообщал, что контракт стороны подпишут на три года, а сам Агаларов уже на стадии прохождения медосмотра в новом клубе.

Текстовая трансляция матча между махачкалинским «Динамо» и «Ахматом» - у нас на портале. Стартовый свисток - в 20:00 по московскому времени.