Масалитин назвал игрока, который не помешал бы сборной России

Бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин назвал игрока, в котором сейчас нуждается сборная России. В расширенный список, опубликованный 19 августа, этот игрок не попал.

«Я бы обратил внимание на Голенкова. Он хорошо себя проявляет, возможно, его стоило пригласить на сборы, дать ему шанс», - рассуждает Масалитин для «Газеты.Ру».

Напомним, что Голенков играет за «Ростов», это команда, которую возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее Масалитин объяснил, почему тренерский штаб сборной обратил внимание на Германа Онугху из датского «Вайле» и включил нападающего в расширенный состав.