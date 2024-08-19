Личка озвучил пожелание по судейству в России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался на тему судейства в российском футболе. По словам специалиста, он хотел бы, чтобы арбитры позволяли футболистам вести больше борьбы на поле.

«Я бы хотел, чтобы судьи в РПЛ дали больше играть в мужской футбол. Как говорится, плечо в плечо. Мне не нравится, когда идёт борьба, игрок падает на землю, и сразу следует свисток», - цитирует Личку «РБ Спорт».

После пяти туров «Динамо» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на один зачётный балл.

Ближайший матч «Динамо» проведёт в воскресенье, 25 августа, - против «Краснодара».