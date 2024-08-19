Личка: «После этой травмы Захарян станет ещё сильнее»

Рулевой «Динамо» Марцел Личка высказался о бывшем полузащитнике команды Арсене Захаряне. Недавно футболист перенёс операцию после травмы, полученной на тренировке. В «Реал Сосьедаде» говорили, что Захарян должен восстановиться через три месяца.

«Арсену надо сохранять спокойствие, восстанавливаться, работать и стараться как можно быстрее вернуться на поле. А потом доказывать, что он способен играть на этом уровне. Я уверен, что после этой травмы Захарян станет ещё сильнее, потому что такие ситуации закаляют характер», - цитирует Личку «РБ Спорт».

Всего за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 40 официальных матчей. В них российский полузащитник записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

Напомним, что Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» год назад. В прессе писали о том, что сумма трансфера составила 13 миллионов евро.