Прудников: «Перспективы «Спартака» будут понятны только после первого круга»

Бывший форвард московского «Спартака» и пермского «Амкара» Александр Прудников оценил сегодняшнюю форму «красно-белых».

«В целом всё хорошо: и играют хорошо, и много забивают. Вот была уверенная побед над «Факелом». Касаемо перспектив клуба в целом в чемпионате, это всё увидим только после первого круга. Цыплят по осени считают, как говорится», - говорит Прудников для телеканала «Матч ТВ».

«Спартак», напомним, довёл свою серию без поражений при Деяне Станковиче до шести матчей подряд во всех турнирах. Проиграл пока что столичный клуб лишь раз – первом туре в матче с «Оренбургом» (0:2). В минувшие выходные «Спартак» дежурно разгромил «Факел» дома в пятом туре Премьер-лиги (3:0).