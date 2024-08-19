Сутормин рассказал, что перешёл в «Ростов» из-за главного тренера

Новичок «Ростова» Алексей Сутормин объяснил свой переход в донской клуб. Напомним, что этим летом зенитовец перебрался в «Ростов» в рамках арендного соглашения. Контракт Алексея с «Зенитом» рассчитан до конца начавшегося сезона.

«Как появился вариант с «Ростовом»? Переговорили с Валерием Георгиевичем [Карпиным], руководители клубов связались, шли переговоры. Хотел поработать именно с Карпиным? Ну конечно, я его знаю», - объяснил Сутормин для «РБ Спорт».

«Ростов» по итогу пяти прошедших туров сезона РПЛ занимает шестое место, у коллектива восемь набранных очков. В шестом туре команда будет играть против «Локомотива» на выезде в Черкизове.