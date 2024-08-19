Вера высказался о Глушенкове

Футболист «Химок» Лукас Вера высказался об атакующем полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове. В воскресенье команды встречались в матче Премьер-лиги и сыграли вничью (1:1). Из-за перелома лучевой кости Глушенкова пришлось менять уже в середине первого тайма.

«Думаю, Глушенков немного отошёл в глубину, потому что «Зениту» не хватало Вендела. Но вы видели, на что Максим способен. У него отличные качества, он хороший игрок», - цитирует Веру «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о сроках восстановления Максима Глушенкова.

«Зенит» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В пяти турах команда Сергея Семака отпраздновала четыре победы при одной ничьей.