Игроков «Спартака» и «Зенита» вызвали в сборную Сербии

В сентябре национальная сборная Сербии проведёт стартовые матчи нового сезона Лиги наций против Испании и Дании. «Белые орлы» уже объявили список вызванных на ближайший сбор футболистов. В нём оказались представители «Спартака» и «Зенита» - защитники Срджан Бабич и Страхинья Эракович.

Матч против испанцев сербы проведут 5 сентября, а матч против датчан – 8 сентября.

Отметим, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» сейчас занимает первое место (13 очков), а «Спартак» - четвёртое (10 очков). В субботу, 24 августа, команды проведут очный матч в рамках шестого тура чемпионата.