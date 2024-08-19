Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедших матчах 5-го тура РПЛ.

- «Зенит» потерял первые очки в чемпионате. Насколько это неожиданно?

- «Химки» - опытная команда. Она играла на результат. Тренер грамотно выстроил игру, и она складывалась так, что «Зенит» вполне мог уступить, если бы не забил в самой концовке встречи. Поэтому ничья для питерцев – хороший результат.

- Травму получил Глушенков. Выбыл Вендел. «Зенит» уже не так грозен, как раньше?

- Когда у футболистов атаки пошла игра в нападении и выбывают сразу два человека – это большая потеря. Тем более, если учитывать предстоящую встречу со «Спартаком». Семаку надо перестроиться. Но в его команде столько футболистов, что можно играть по любой схеме. Вариантов много. Тем не менее, думаю, игра будет равная. «Спартак» сейчас находится в хорошем состоянии. Никто никого не боится. Обе команды будут играть на результат. Не думаю, что будет зрелищный футбол.

- «Спартак» разгромил «Факел». Чьей заслуги здесь больше: гостей или хозяев?

- И то, и другое. «Факел» возглавил новый тренер, и он решил поиграть со «Спартаком» в открытый футбол, а это чревато последствиями. Хорошо, что матч закончился со счетом 3:0. А могло быть и 5:0.

- Как вам связка Барко с Угальде?

- Это хороший вариант. Одни игрок зависимый – Угальде, которого надо снабжать мячами, и он может исполнить. А Барко – футболист, который может созидать, создавать моменты. Он владеет ударом. Неплохое сочетание.

- Такой «Спартак» на длинной дистанции сможет составить конкуренцию «Зениту» за первое место?

- Сможет. «Зенит» сейчас не выглядит супе клубом, хотя и усилился. В «Спартаке» больше двадцати игроков хорошего класса и есть варианты усиления игры. Вообще «Спартак» стал сильнее, чем в прошлом году и намного. Он стал играть в быструю импровизацию. Это то, что было свойственно команде в прошлые годы, когда она побеждала. Начинает что-то получаться.

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- ЦСКА считался фаворитом во встрече с «Локомотивом». Почему он уступил?

- Удача была на стороне «Локомотива», хотя игра была равная. Ничья стала бы более справедливым итогом, но так сложилось.

- Был забит всего один мяч. Большего ожидали?

- Я так и думал. Соперники знают друг друга. Удивить никто никого не может. Кто удачнее использовал свои моменты у ворот и не допустил ошибок у своих, тот и взял три очка.

- Складывается ощущение, что проклятие прошлого сезона никуда не делось. ЦСКА и при новом тренере пропускает в концовке.

- Может, что-то такое и есть, хотя я в это не верю (смеется).

Елена Григорьевская