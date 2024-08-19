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Известен срок будущего контракта Агаларова с махачкалинским «Динамо»

19 Августа 2024 • 18:00 Комментировать

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов близок к тому, чтобы вернуться в дагестанский футбольный клуб. Игрока связывают с махачкалинским «Динамо», играющим РПЛ. Ранее сообщалось, что стороны согласовывают последние детали трансфера.

Как добавляет в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, Агаларов подпишет с динамовцами контракт на три года. Гамид уже проходит медосмотр в Махачкале, вскоре о трансфере объявят официально.

Напомним, что гендиректором «Динамо» является Шамиль Газизов. Функционер прекрасно помнит Гамида по «Уфе», тогда в сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Агаларов близок к переходу в махачкалинское «Динамо»

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Динамо Махачкала Ахмат Гамид Агаларов ещё теги
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