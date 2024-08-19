Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Российские судьи боятся взять на себя ответственность»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о судействе в российском футболе. По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед», арбитры в России боятся брать на себя ответственность из-за наличия видеоассистента.

«Российские судьи боятся взять на себя ответственность. У нас трое сидят на ВАР и ещё четверо внизу – скоро судей будет больше, чем игроков на поле. И эта компания не может определить один мелкий момент! Это просто безобразие!» - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Канчельскис предлагает отказаться от системы ВАР в России. Бывший футболист считает, что при таком раскладе судьи в поле будут брать на себя ответственность. А сейчас, по мнению Канчельскиса, главным является не судья в поле, а видеоассистент.