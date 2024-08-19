Черчесов: «Не думаю, что новички «Спартака» из «Ференцвароша» кардинально усилят клуб»

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил двух летних новичков московского «Спартака» - Маркиньоса и Минти Абену. Пришли эти игроки в «Спартак» как раз из «Ференцвароша».

«И первого, и второго брал в «Ференцварош» я. Оба не были игроками основы, игру определяющими. Отвечу, как есть: не думаю, что команду кардинально усилят, но они оба хорошие игроки, никогда с ними проблем не было», - говорит Черчесов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент «Спартак» возглавляет бывший главный тренер «Ференцвароша» Деян Станкович. Он работал в венгерском топ-клубе после того, как коллектив летом 2023 года покинул Станислав Черчесов.