Деменко объяснил, почему у Станковича раскрываются легионеры

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о старте сезона для «Спартака».

- Как вам игра «Спартака», если подводить итоги стартового отрезка?

- Самое важное – это результат. Сейчас команда выигрывает и достаточно уверенно. Поначалу были моменты, когда реализация хромала, но сейчас мы этого не наблюдаем. А это значит, что «Спартак» прибавил.

- Как вам связка Угальде – Барко? Она многих впечатляет.

- Она очень хорошая. Особенно Барко. Он стал связующим игроком для «Спартака». Это удачное приобретение. С первых туров это стало понятно, потому что он начал проявлять себя сходу. А что касается Угальде, у него поначалу не получалось. А для футболиста очень важно забить. После того, как он начал это делать, у него появилось больше эмоций. Видимо, Станкович нашел какой-то ключик к таким футболистам. Легионеры у него достаточно легко вписываются в команду.

- У Станковича действительно раскрываются легионеры. Как это можно объяснить?

- Это результат общения. Он много общается с ребятами, и не только с легионерами. Хотя он доверяет иностранцам. Возможно, по работе команды он видит, что они сейчас выглядят лучше российских игроков.

- Угальде заявил, что в раздевалке у «Спартака» сейчас три лидера - Бабич, Зобнин и Чернов. Какая-то фамилия вас удивляет?

- Чернов удивляет. Это опытный футболист, но то, что он так себя проявляет, я не знал. С Бабичем понятно. Он в сборной уверенно играет, помимо прочего. Наверное, его лидерство естественно. У Зобнина тоже есть лидерские качества. Думаю, что внутри команды эти футболисты имеют достаточный авторитет.

- В выходные «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом». Глушенков сломал руку и не примет участие в матче, а также под большим вопросом выход на поле Вендела. Это облегчит задачу москвичам?

- Глушенков – это потеря. Мы убедились в этом, наблюдая матч в Химках. Хоть питерцы и перестроились, а в концовке забили, все равно им будет не хватать Глушенкова. «Спартаку» надо постараться этим воспользоваться. Думаю, что у москвичей будет повышена эмоциональность в предстоящем матче. Но и «Зенит» после потери очков будет стараться. Он недооценил химчан.

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- Думаете, осечка «Зенита» в Химках пойдет на пользу «Спартаку»?

- Считаю, что у «Зенита» могут появиться проблемы с уверенностью после матча с «Химками». Глушенков брал на себя многое в этой команде, и эта потеря скажется.

- Есть ли у «Спартака» резерв, чтобы бороться за очки с «Зенитом»? Достигла ли команда нужного уровня для решения такой задачи?

- У команды есть свой стиль. Очень хорошая организация игры в обороне, много подсказов, игроки много открываются. «Спартак» прибавляет. Игра с лидером даст ответы на многие вопросы.

Елена Григорьевская