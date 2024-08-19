Вера: «Зенит» очень силён – их футболисты не прощают»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера дал комментарий по поводу прошедшего матча пятого тура Премьер-лиги против «Зенита». Как известно, в воскресенье команды сыграли вничью со счётом 1:1, причём питерцам удалось отыграться на последних минутах.

«Мы выигрывали с 56-й по 89-ю минуту. «Зенит» очень силён, и те футболисты, которые у них есть, не прощают. Они не простили и нас», - цитирует Веру «Спорт-Экспресс».

В следующем туре Российской премьер-лиги «Химки» будут играть против «Ахмата» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 24 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.