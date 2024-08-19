«Краснодар» продлил контракт с 21-летним вингером Мозесом Кобнаном до июня 2028 года. Новостью об этом делится пресс-служба «быков».

В «Краснодаре» нигериец с весны 2023 года. Прежний контракт связывал легионера с клубом до лета 2026 года. В этом сезоне на счету игрока уже восемь выходов на поле в составе команды Мурада Мусаева. Суммарно в этих поединках футболист оформил два гола и два ассиста, оба гола пришлись в ворота «Пари НН» в минувшие выходные (2:1). Кстати, Мозес бы был признан лучшим игроком поединка.

По итогу пяти туров нового сезона РПЛ «Краснодар» разместился на пятом месте с девятью баллами, поражений у клуба нет – три победы и две ничьих.