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«Акрон» убрал логотип «Крыльев» с трибуны стадиона – клубы делят одну арену фото

19 Августа 2024 • 17:39 Комментировать

Тольяттинский «Акрон» убрал с верхнего яруса трибун «Солидарность Арены» логотип самарских «Крыльев Советов». Напомним, что в новом сезоне РПЛ два клуба из Самарской области делят один стадион.

Перед понедельничным домашним матчем в «Акроне» заявили, что уберут логотип «Крыльев» с трибун. Для этого под постом «Акрона» в телеграм-канале должно было набраться 63 тыс. комментариев. После того, как нужное число было набрано, логотип «Крыльев» был убран.

Такой шаг со стороны «Акрона» был негативно воспринят болельщиками «Крыльев». Тем не менее, принадлежит арена не «Крыльям Советов», а Самарской области.

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Крылья Советов Самара Арена Акрон ещё теги
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