Рахимов не делает акцент на том, что «Рубин» набирает очки только в гостях

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- В чемпионате ваша команда набирает очки только на выезде. Почему гостевые матчи получаются успешнее, чем домашние игры?

- Я бы не стал делать на это акцент, потому что сыграно все равно только 4 тура. Поэтому, наверное, будут везде потери и набор очков. Это нормально, поэтому как бы не делаю акцент на этом.

- Не так давно вы уже играли с «Акроном» в Кубке и 4:0 победили. Как-то эти матчи можно сравнивать? Чего ждете от сегодняшней игры?

- Нет, я думаю, что каждая игра - другая история. Если мы посмотрим на те же составы, то они очень сильно изменены. Поэтому надо сказать, что параллели проводить между кубковой игрой и чемпионатом не стоит.

- Вада сегодня возвращается в стартовый состав в чемпионате. Он играл в Кубке. Это единственное изменение, он сыграет вместо Рожкова. С чем это связано?

- С тем, что Вада более-менее чувствует себя нормально. Естественно, он выходит в стартовом составе.

- За «Акрон» играет Солтмурад Бакаев. Вы уже виделись с ним, успели пообщаться?

- Нет, мы еще не виделись. Но это хорошо, потому что здесь он получает больше игровой практики. Это и ему хорошо. Ну и «Акрону», наверное, тоже хорошо, потому что помогает. Мы за него рады.