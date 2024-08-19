Из ЦСКА может уйти легионер

Состав ЦСКА может покинуть иностранный футболист. Речь идёт о бразильском защитнике Келлвене. Представляющий 23-летнего игрока Карлос Мейнберг Нето подтвердил возможность ухода Келлвена в другой клуб.

«Может ли Келлвен уйти? Да, это возможно. На данный момент мы ни с кем не ведём переговоры. Однако, если появятся варианты, можем рассмотреть», - цитирует Нето Sport24.

Келлвен пополнил состав ЦСКА почти год назад. С тех пор защитник провёл 37 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и девять результативных передач на партнёров.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Келлвена в 6 миллионов евро.