Тедеев: «Почему-то так сложилось, что за полтора месяца мы только вторую игру играем у себя дома»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- В одном из интервью вы говорили, что еще не чувствуете свой стадион. Сейчас вторая игра. Как с этим дела обстоят?

- Вы сами правильно абсолютно заметили - сейчас вторая игра, пока не могу сказать об этом. Но это ж нужно время для этого. Мы понимаем, что это наш стадион, мы понимаем, что мы команда области, понимаем, что болельщик здесь в Самаре есть, который и нас поддерживает. Мы понимаем, что для нас этот стадион роднеет с каждым днем. Во всяком случае нам бы очень хотелось, чтобы болельщиков было как можно больше на игре. Если они нас будут тепло поддерживать, как они это умеют, мы еще больше и ближе будем воспринимать этот стадион.

- Как сказываются на команде выездные игры? Это всего лишь вторая домашняя с учетом того, что чемпионат стартовал практически полтора месяца назад.

- Я только сегодня снова об этом вспоминал. Удивительно, новая команда в лиге. Составители календаря, не знаю, почему не учли это, но я считаю, что для новой команды тем более важно, чтобы в нее поскорее влюблялись новые болельщики уже где-то на новом стадионе. Это важный момент, но почему-то так сложилось, что за полтора месяца мы только вторую игру играем у себя дома. Это неправильно, на мой взгляд.

- Эсанов сегодня в заявке, но не попал в стартовый состав, играл в Кубке. Как оцените его игру, состояние, стоит ли его сегодня ждать на поле?

- Состояние у парня хорошее, он очень хорошо работает, он очень хорошо тренируется, хорошо относится в целом к команде, к процессу. Конечно, ему нужно время для адаптации, как и многим другим футболистам сегодня. Он на замене, игра покажет, но я очень на него рассчитываю и надеюсь, как и на всех остальных игроков, которые сегодня попали в заявку и стартовый состав.