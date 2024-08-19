Смородская: «По-хорошему удивлена игре «Спартака»

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о нынешнем главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче. При нём «красно-белые» не проигрывают уже шесть официальных матчей кряду в РПЛ и Кубке России.

«По‑хорошему удивлена игре и результатам «Спартака». Тренер собирает и формирует команду, ищет подходы к игре, работает хорошо. Угальде? Будем смотреть, что дальше. Скептически к нему отношусь», - говорит Смородская для Metaratings.

Напомним, что в минувшие выходные «Спартак» оформил ожидаемый разгром «Факела» дома (3:0). В шестом туре Премьер-лиги «красно-белых» ждёт выезд к прямому конкуренту – «Зениту».