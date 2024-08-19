Лобос: «Для меня Слуцкий – один из лучших тренеров в карьере»

В конце «нулевых» российский тренер Леонид Слуцкий работал в «Крыльях Советов». Его бывший подопечный по самарскому клубу Эдуардо Лобос вспомнил период работы с ним.

«Для меня Слуцкий – это один из лучших тренеров в карьере. Он пришёл к нам после работы в ФК «Москва». С ним было приятно общаться, работать, с каждым футболистом в команде у него сложились прекрасные отношения. И это несмотря на то, что тогда он был довольно молод», - говорит Лобос для телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что на данный момент Слуцкий трудится в Китае, где возглавляет местный «Шанхай Шеньхуа». В минувшие выходные случилось событие, которое может повлиять на чемпионскую гонку в китайском первенстве. «Шеньхуа» Слуцкого обыграл в дерби прямого конкурента, «Шанхай Порт» (3:1). Теперь отставание «Шеньхуа» от первого места, на котором располагается «Порт» - всего два балла.