Ориньо назвал условие чемпионства «Химок»

Защитник «Химок» Ориньо назвал условие, при котором команда выиграет чемпионский титул Российской премьер-лиги уже в нынешнем сезоне.

«Если Неймар, Коутиньо и Арраскаэта перейдут в «Химки», мы точно станем чемпионами в нынешнем сезоне», - цитирует Ориньо «РБ Спорт».

На текущий момент, после пяти сыгранных матчей, «Химки» располагаются на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата. Команда Франка Артиги смогла набрать пять очков (победа, две ничьи, два поражения).

Напомним, что в воскресенье «Химки» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), пропустив ответный гол в концовке встречи.