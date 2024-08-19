Игрок «Химок» Исаенко: «Потеря Глушенкова сказалась на игре «Зенита»

В минувшие выходные питерский «Зенит» впервые в новом сезоне потерял очки. Случилось это в игре против подмосковных «Химок» (1:1) в рамках пятого тура РПЛ.

Защитник химкинской команды Олег Исаенко оценил то, как сказалась на «Зените» потеря одного из ведущих игроков – Максима Глушенкова.

«Это отразилось на «Зените». Потому что Максим создаёт очень много пользы и голевых действий для команды», - говорит Исаенко для «Чемпионата».

Ранее защитник предположил, что вкупе с потерей ведущего игрока «Зенит» просто недооценил своего соперника.

В шестом туре РПЛ «Химки» сыграют с «Ахматом» на выезде, «Зенит» примет дома «Спартак».