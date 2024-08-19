«Профессионализм взял верх»: Кузьмичёв высказался о вызове Глушенкова в сборную России

В понедельник был обнародован расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. В список попал и атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, хотя накануне он получил травму и перенёс операцию. При этом на предыдущие сборы Валерий Карпин Глушенкова не вызывал, что влекло за собой слухи о конфликте.

Комментарий по поводу попадания Максима Глушенкова в расширенный состав дал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв.

«Список наверняка был сформирован пару дней назад, когда Глушенков ещё не был травмирован. Скорее всего, Максим не поедет, но сам факт приглашения говорит о том, что недопониманий между ним и Карпиным больше не существует. Профессионализм взял верх», - цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

В сентябре сборная России сыграет против Вьетнама и Таиланда в рамках товарищеского турнира в Ханое.