​Булыкин «вангует» - предсказал Батракову скорый вызов в сборную России

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин наслаждается новым поколением игроков «железнодорожников», в частности, он высоко оценил перспективы полузащитника Алексея Батракова. Ему он прочит скорый вызов в сборную России.

- Он себя очень хорошо проявляет. Не знаю, как на эти матчи, но если будет продолжать так и дальше, то, безусловно, получит вызов в сборную. Он очень хорошо о себе заявил. Это будущее российского футбола, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

В следующем туре российского чемпионата московскому «Локомотиву» предстоит сразиться с командой Валерия Карпина - «Ростовом».