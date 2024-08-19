Агент допустил отъезд Помазуна в Европу

Агент Алексей Сафонов, который работает с вратарём Ильёй Помазуном, дал комментарий о будущем футболиста.

По словам Сафонова, пока что новостей по будущему Помазуна нет – голкипер продолжает тренироваться с ЦСКА. При этом агент допустил, что 28-летний игрок продолжит карьеру за рубежом.

«Да, мы смотрим Кипр, топ-5 команд, Грецию, ту же Австрию», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Помазуна в 2 миллиона евро. Ранее голкипер выступал за «Урал» на правах аренды. В начале лета екатеринбуржцы вылетели из Премьер-лиги.