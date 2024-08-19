«Вредно для российского футбола»: Камоцци высказался о ситуации Соболева

Бывший советник владельца «Спартака» Франко Камоцци высказался о ситуации форварда Александра Соболева. Как известно, футболист недавно был отстранён от тренировок с основой «красно-белых».

«Конечно, такой нападающий, как Соболев, должен играть, а не сидеть без команды. Это очень печально и вредно не только для игрока, но и для российского футбола», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Камоцци выразил надежду на то, что ситуация Соболева в скором времени разрешится, и футболист снова будет играть.

Напомним, что «Спартак» отстранил Соболева на фоне информации о стремлении игрока перейти в «Зенит».