Кечинов высказался о влиянии Барко в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о влиянии летнего новичка «красно-белых» Эсекьеля Барко.

«Как он появился, и игра стала другой, и футболисты вокруг него заиграли в новых ярких красках. У «Спартака» появился футболист, которого долго ждали: схемообразующий, способный находить и делать интересные передачи и вести игру команды впереди», - цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в воскресенье «Спартак» на своём поле разгромил «Факел» со счётом 3:0. На текущий момент команда Деяна Станковича располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 10 очками. Выше идут «Локомотив» (12 очков), «Динамо» (12 очков) и «Зенит» (13 очков).

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 24 августа, - против «Зенита» на выезде.