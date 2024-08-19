​Булыкин воодушевлён победой «Локомотива» над ЦСКА и предсказывает борьбу за медали

Бывший нападающий российской сборной и московского «Локомотива» воодушевлён уверенной игрой москвичей, которые в пятом туре российского чемпионата обыграли московский ЦСКА. Теперь Булыкин не исключает, что «Локомотив» сможет вмешаться в борьбу за призовые медали чемпионата.

- По игре и по футболистам «Локомотив» вполне способен биться за медали. В прошлом сезоне так же было. Потеряли своего лидера Глушенкова, но, как мы видим, есть кем заменить. «Локо» сейчас показывает хорошую игру, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

В следующем туре российского чемпионата «Локомотив» сыграет с «Ростовом».