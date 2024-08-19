Нагорных высоко оценил работу «Локомотива» для сборной России

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высоко оценивает работу клуба по развитию молодых футболистов для сборной России. По словам функционера, «Локомотив» становится базовым клубом национальной команды страны.

«Не хочу говорить высокопарных слов, но та линия, которую избрал «Локомотив», направлена на развитие российского футбола. 9 игроков нашей команды вызываются в сборную России. При таком количестве игроков можно говорить, что «Локомотив» становится базовым клубом сборной России», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Нагорных отметил, что Алексей Батраков и Вадим Раков являются будущим российского футбола.

Напомним, что в сентябре сборная России проведёт два матча в рамках товарищеского турнира. Команда Валерия Карпина сыграет против Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут 5 и 7 сентября а Ханое.