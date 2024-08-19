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Инвестор «Химок» отреагировал на информацию об интересе к Соболеву

19 Августа 2024 • 15:49 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что интерес к нападающему «Спартака» Александру Соболеву проявляли «Химки». Комментарий на этот счёт дал инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.

«Мне не известно, что «Химки» интересовались Соболевым. Это неправда и какой-то фейк. Никаких контактов с ним не было», - цитирует Садыгова Sport24.

Александр Соболев недавно был отстранён от тренировок с основой «Спартака». Решение было принято на фоне слухов о желании 27-летнего форварда перебраться в «Зенит».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Соболева в 7,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Александр Соболев Туфан Садыгов ещё теги
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