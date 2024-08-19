В РФС оценили резкие слова директора «Оренбурга» о судействе

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет, высказался по поводу заявления Дмитрия Андреева, спортивного директора «Оренбурга». После поражения от «Ростова» Андреев очень резко, с использованием нецензурных слов, высказался о судействе.

«Заявление представителя «Оренбурга» выглядит категорически неуместно. В большей степени даже не содержание, а форма, так как с этим клубом у нас выстроен хороший рабочий диалог, я регулярно общаюсь и с президентом, и со спортивным директором», - цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

Каманцев выразил надежду на то, что он сохранит взаимодействие с «Оренбургом», несмотря на реакцию представителя клуба.

«Оренбург» на текущий момент располагается на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В пяти прошедших турах Премьер-лиги команда смогла раздобыть пять очков.