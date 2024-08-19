​Сёмин поддержал РФС в вопросе товарищеских матчей для сборной России

Знаменитый Юрий Сёмин поддержал Российский футбольный союз в вопросе расширения географии товарищеских матчей для сборной России. Речь идёт о таких соперниках, как сборные Вьетнама и Таиланда - не самые традиционные футбольные державы. Тем не менее, Сёмин считает, что сейчас, что называется, «не до жиру, быть бы живу».

- Это будет отличный турнир. Сборной России надо ехать со всеми играть. Нам самим надо показать уровень, что мы можем переиграть сборные Вьетнама и Таиланда. Мы должны контактировать с различными странами и играть товарищеские матчи. РФС все правильно делает, - цитирует слова Сёмина «Спорт-экспресс».

В 2024 сборная России сыграла два товарищеских матча.