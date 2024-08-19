​Булыкин: «Стратегия «Локомотива» правильнее, чем у «Спартака»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает правильной стратегию «железнодорожников», которые пользуются услугами молодых футболистов. Он сравнил её с положением дел в «Спартаке», который закупает футболистов со стороны, но при этом не добивается результатов.

- Лучше иметь такую стратегию, как у «Локомотива», они надеются на своих молодых воспитанников, доверяют им, и те показывают хороший результат. «Спартак» выбрал другой вариант, но если он не принесет результата, то у руководства спросят за потраченные деньги, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

В прошедшем пятом туре российского чемпионата «Локомотив» обыграл ЦСКА.