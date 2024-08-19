Глушенков оплатил 100 штрафов на 100 тысяч рублей

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков за последний год получил 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма этих штрафов составила 100500 рублей. Глушенков не имеет задолженности – он уже оплатил всю сумму. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в воскресном матче Премьер-лиги против «Химок» (ничья 1:1) Глушенков получил перелом лучевой кости. Футболист уже перенёс операцию и теперь будет восстанавливаться.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 24 августа, - против «Спартака» на своём поле.